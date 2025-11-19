Actualizada: 19 nov 2025 - 12:57
Compartir
Fritada Manaba, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 19 de noviembre del 2025 preparamos fritada manaba, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 19 nov 2025 - 12:57
Compartir
Este miércoles 19 de noviembre del 2025 preparamos fritada manaba, junto al chef Felipe Campana.