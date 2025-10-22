Actualizada: 22 oct 2025 - 12:53
Compartir
Gianpiero un cantautor con letras románticas
El cantautor ecuatoriano Gianpiero nos cuenta de sus proyectos musicales y letras románticas que están encantando a su público en redes sociales.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 22 oct 2025 - 12:53
Compartir
El cantautor ecuatoriano Gianpiero nos cuenta de sus proyectos musicales y letras románticas que están encantando a su público en redes sociales.