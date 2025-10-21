Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 21 oct 2025 - 13:18

Gracias, Paulina: un homenaje desde Ecuador

Esta mañana dedicamos el programa a celebrar la vida y legado de Paulina Tamayo, recordando su impacto en la música y el corazón de los ecuatorianos.

