Actualizada: 21 oct 2025 - 13:18
Gracias, Paulina: un homenaje desde Ecuador
Esta mañana dedicamos el programa a celebrar la vida y legado de Paulina Tamayo, recordando su impacto en la música y el corazón de los ecuatorianos.
