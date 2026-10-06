Actualizado: 06 oct 2026 - 12:12
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Lo que guardas en tu billetera y cartera, ¿qué dice sobre ti?
Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china, explica qué pueden reflejar nuestros objetos personales y dónde decidimos guardarlos.
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Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china, explica qué pueden reflejar nuestros objetos personales y dónde decidimos guardarlos.