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Actualizado: 06 oct 2026 - 12:12

Lo que guardas en tu billetera y cartera, ¿qué dice sobre ti?

Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china, explica qué pueden reflejar nuestros objetos personales y dónde decidimos guardarlos.

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