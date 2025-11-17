Actualizada: 17 nov 2025 - 12:58
Compartir
Hablar para sanarnos
La especialista Paty Maldonado explica por qué dialogar desde la confianza es fundamental para construir vínculos sanos en pareja.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 nov 2025 - 12:58
Compartir
La especialista Paty Maldonado explica por qué dialogar desde la confianza es fundamental para construir vínculos sanos en pareja.