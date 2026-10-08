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Actualizado: 08 oct 2026 - 12:43

¿Qué hay detrás de la aparición de las canas?

Deymi Bastidas, especialista en dermatología, explica por qué aparecen las canas, el papel de la genética y el envejecimiento y aclara algunos mitos.

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