Actualizado: 08 oct 2026 - 12:43
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¿Qué hay detrás de la aparición de las canas?
Deymi Bastidas, especialista en dermatología, explica por qué aparecen las canas, el papel de la genética y el envejecimiento y aclara algunos mitos.
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Deymi Bastidas, especialista en dermatología, explica por qué aparecen las canas, el papel de la genética y el envejecimiento y aclara algunos mitos.