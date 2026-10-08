De Ecuador para el mundo kronix y K-pop

Trucha en salsa de mariscos y puré de maduro, la receta de C...

¿Qué hay detrás de la aparición de las canas?

Deymi Bastidas, especialista en dermatología, explica por qué aparecen las canas, el papel de la genética y el envejecimiento y aclara algunos mitos.