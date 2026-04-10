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Actualizada: 10 abr 2026 - 13:48

No hay mejor acompañante que un libro

El escritor, Jaime Marchán Romero, nos explicó citas de algunos de sus textos y nos invitó a dar el paso necesario hacia la lectura crítica.

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