Actualizada: 10 abr 2026 - 13:48
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No hay mejor acompañante que un libro
El escritor, Jaime Marchán Romero, nos explicó citas de algunos de sus textos y nos invitó a dar el paso necesario hacia la lectura crítica.
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El escritor, Jaime Marchán Romero, nos explicó citas de algunos de sus textos y nos invitó a dar el paso necesario hacia la lectura crítica.