Actualizada: 25 feb 2026 - 12:09

Las heridas que no sanamos en el tiempo

Cinthya Wright, terapeuta emocional, nos ayuda a entender la importancia de sanar la relación con nuestros padres.

