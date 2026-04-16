Actualizada: 16 abr 2026 - 12:18
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La voz del canal de la familia Ecuatoriana
César Escalante, voice over artist, se conectó al set de esTAmañana para contarnos de proyectos en los que ha trabajado, además, de ser la voz de Teleamazonas.
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César Escalante, voice over artist, se conectó al set de esTAmañana para contarnos de proyectos en los que ha trabajado, además, de ser la voz de Teleamazonas.