Actualizado: 08 jul 2026 - 12:09
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La historia de los bouquets de novia
Gabriel Bayas, master florista, nos revela el origen y la evolución del bouquet de novia, además del significado que las flores han tenido a lo largo del tiempo.
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Gabriel Bayas, master florista, nos revela el origen y la evolución del bouquet de novia, además del significado que las flores han tenido a lo largo del tiempo.