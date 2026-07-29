¿Quién tomará las riendas de La Tri?

Un cuerpo activo también fortalece el cerebro

Programa 273 de esTAmañana | El futuro de La Tri

La historia que dio vida al Himno Nacional

Simón Gangotena, director musical, y Gonzalo Ortiz, escritor, historiador y periodista, nos llevan por la historia del Himno Nacional del Ecuador.