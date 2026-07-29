Actualizado: 29 jul 2026 - 12:55
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La historia que dio vida al Himno Nacional
Simón Gangotena, director musical, y Gonzalo Ortiz, escritor, historiador y periodista, nos llevan por la historia del Himno Nacional del Ecuador.
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Simón Gangotena, director musical, y Gonzalo Ortiz, escritor, historiador y periodista, nos llevan por la historia del Himno Nacional del Ecuador.