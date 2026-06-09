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Actualizado: 09 jun 2026 - 12:15

Historias de vestuario y sueños mundialistas por recordar

Walter Ayoví, exfutbolista, comparte anécdotas de su carrera y recuerda momentos especiales a pocos días del inicio del Mundial 2026.

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