Actualizado: 09 jun 2026 - 12:15
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Historias de vestuario y sueños mundialistas por recordar
Walter Ayoví, exfutbolista, comparte anécdotas de su carrera y recuerda momentos especiales a pocos días del inicio del Mundial 2026.
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Walter Ayoví, exfutbolista, comparte anécdotas de su carrera y recuerda momentos especiales a pocos días del inicio del Mundial 2026.