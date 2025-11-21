Actualizada: 21 nov 2025 - 13:16
Homenaje a 'La grande del ecuador'
Willie y Paola Tamayo, hijos de ‘La Grande del Ecuador’, hacen un homenaje con sus voces a su madre y nos comparten más conmemoraciones en su honor.
