Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 30 oct 2025 - 12:46

Es hora de volar, en serio

Nuestro Julián Campos probó un simulador de vuelo real para quienes son fanáticos de la aviación y de los viajes para todas las edades.

Nuestra TV