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Actualizada: 16 sep 2026 - 11:05

La identidad de Ecuador en murales de Nueva York

Layqa Nuna, muralista ecuatoriano, comparte su recorrido artístico y su propósito de hacer del arte una expresión accesible y gratuita para todos.

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