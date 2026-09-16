La identidad de Ecuador en murales de Nueva York

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Layqa Nuna, muralista ecuatoriano, comparte su recorrido artístico y su propósito de hacer del arte una expresión accesible y gratuita para todos.