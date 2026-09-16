Actualizada: 16 sep 2026 - 11:05
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La identidad de Ecuador en murales de Nueva York
Layqa Nuna, muralista ecuatoriano, comparte su recorrido artístico y su propósito de hacer del arte una expresión accesible y gratuita para todos.
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Layqa Nuna, muralista ecuatoriano, comparte su recorrido artístico y su propósito de hacer del arte una expresión accesible y gratuita para todos.