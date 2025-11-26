Actualizada: 26 nov 2025 - 13:49
Compartir
Cómo identificar las inteligencias en los niños
La psicóloga Camila Matus nos explicó los tipos de inteligencias que existen y cómo descubrirlas de forma temprana en los niños.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 26 nov 2025 - 13:49
Compartir
La psicóloga Camila Matus nos explicó los tipos de inteligencias que existen y cómo descubrirlas de forma temprana en los niños.