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Noticias

Actualizado: 12 nov 2026 - 17:35

¿Cuánto importa la primera impresión?

El cerebro tarda pocos segundos en consolidar una primera impresión sobre alguien a quien acabamos de conocer.

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