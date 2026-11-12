Actualizado: 12 nov 2026 - 17:35
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¿Cuánto importa la primera impresión?
El cerebro tarda pocos segundos en consolidar una primera impresión sobre alguien a quien acabamos de conocer.
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Actualizado: 12 nov 2026 - 17:35
Compartir
El cerebro tarda pocos segundos en consolidar una primera impresión sobre alguien a quien acabamos de conocer.