Actualizada: 23 sep 2025 - 11:25
Compartir
¿Cuál es la importancia del lenguaje de señas en la sociedad?
Diana Moreno, intérprete del lenguaje de señas, nos explica la verdadera inclusión en la sociedad.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 23 sep 2025 - 11:25
Compartir
Diana Moreno, intérprete del lenguaje de señas, nos explica la verdadera inclusión en la sociedad.