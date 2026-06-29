Actualizado: 29 jun 2026 - 12:06
Compartir
¿Qué es la infidelidad finanaciera?
Yess Noroña, coach financiera, explica qué es la infidelidad financiera, cómo afecta la confianza en la pareja y qué herramientas pueden ayudar a prevenirla y superarla.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 29 jun 2026 - 12:06
Compartir
Yess Noroña, coach financiera, explica qué es la infidelidad financiera, cómo afecta la confianza en la pareja y qué herramientas pueden ayudar a prevenirla y superarla.