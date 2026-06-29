Actualizado: 29 jun 2026 - 12:09
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Desde Otavalo a Harvard
Amadeo Oyagata, máster en planificación urbana, comparte cómo su trayectoria lo llevó a graduarse en Harvard y por qué sus raíces siguen siendo el motor que guía su visión.
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Amadeo Oyagata, máster en planificación urbana, comparte cómo su trayectoria lo llevó a graduarse en Harvard y por qué sus raíces siguen siendo el motor que guía su visión.