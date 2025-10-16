Actualizada: 16 oct 2025 - 12:34
Jake Solms una fusión de los 80´s con lo actual
El cantante ecuatoriano Jake Solms nos muestra cómo mezcla ritmos de los años 80 con sonidos modernos para crear un estilo único y auténtico.
Actualizada: 16 oct 2025 - 12:34
