Joaquín López, trail runner ecuatoriano, cuenta su historia de éxito en esTAmañana

Desde que era pequeño, Joaquín López amó los recorridos en la montaña. "Me enamoré al recorrer todos los entornos naturales, las montañas que tenemos en nuestro país", confesó el deportista, en la jornada del 28 de julio del 2025.

López visitó el set del matinal esTAmañana para contar sus hazañas deportivas. El chef de la casa, Felipe Campana, el deportista contó lo que implican las competencias de 19 horas, con 170 kilómetros recorridos y con una única pausa de 10 ó 15 minutos para abastecerse.

El ecuatoriano ganó el Ultra Trail Monte Fuji, la carrera más importante de Asia. Rompió el récord en las 100 millas, con un tiempo de 17 horas, 48 minutos y 40 segundos. Ocurrió el 27 de abril del 2025.

Entre risas, el campeón ecuatoriano comentó que mucha gente en Japón no conocía dónde quedaba el Ecuador. "Yo no lo ví, pero mi familia y la gente que me sigue me comentaba que la gente de la transmisión tuvo que mirar Wikipedia para saber dónde quedaba el Ecuador".

El deportista ecuatoriano considera que los triunfos deportivos le dan mayor visibilidad al país. @joaquin_lopez_itu

En su carrera deportiva, López también registra un podio en el Ultra Trail de Mont Blanc. Fue el único latinoamericano en conquistar el podio. Además, el año pasado logró la victoria en el Quito Trail, en los 50 kilómetros. La competencia se inició en Mindo y terminó en la Plaza San Francisco de la capital.

Entre sus grandes propósitos para la temporada está la participación en el Mundial de Trail. Se emociona al rememorar que serán 48, los ecuatorianos que participarán en la competencia.