Ecuador vs. Guatemala: ¿logrará la Tri llegar a punto para el Mundial tras su último amistoso?

La Selección de Ecuador está en el último tramo de su preparación y medirá fuerzas ante Guatemala este domingo 7 de junio. El encuentro, programado para las 15:00 (hora de Ecuador), se llevará a cabo en el estadio Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Este partido representa la última prueba de fuego para el combinado sudamericano antes de su esperado debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará consolidar su identidad futbolística.

Para el director técnico Sebastián Beccacece, este compromiso tiene una relevancia estratégica fundamental. Por primera vez en todo el proceso de preparación, el estratega argentino cuenta con los 26 jugadores convocados concentrados y a plenitud de condiciones.

La reciente incorporación de los zagueros estrellas Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes arribaron a suelo estadounidense tras culminar sus exigentes compromisos en el balompié europeo, le da al cuerpo técnico la oportunidad perfecta de delinear el once titular definitivo.

El escenario elegido para este choque tampoco es una coincidencia casual. Columbus ha sido designada como la base oficial de entrenamientos y operaciones logísticas de la delegación ecuatoriana para la cita mundialista.

Jugar en esta sede le permite al grupo adaptarse por completo a las condiciones climáticas de la zona, al entorno y al estado de las canchas norteamericanas, reduciendo al mínimo el margen de error organizativo para los días venideros.

Con el antecedente fresco de haber vencido previamente a Arabia Saudita, Ecuador busca replicar el dominio mostrado frente a los centroamericanos en su último cruce de 2024, donde se impuso por 2-0.

Tras el pitazo final frente a los guatemaltecos, la Selección Nacional quedará totalmente concentrada y enfocada en lo que será su gran estreno en el Grupo E del Mundial, pactado para el 14 de junio frente al combinado de Costa de Marfil.