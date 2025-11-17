Actualizada: 17 nov 2025 - 13:03
Compartir
La joya del patinaje ecuatoriano
La mejor patinadora juvenil del Ecuador 2025 Darla Chacón nos cuenta cómo ha construido su carrera sobre ruedas y lo que la impulsa a seguir brillando en este deporte.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 nov 2025 - 13:03
Compartir
La mejor patinadora juvenil del Ecuador 2025 Darla Chacón nos cuenta cómo ha construido su carrera sobre ruedas y lo que la impulsa a seguir brillando en este deporte.