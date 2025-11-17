Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Buscar

Actualizada: 17 nov 2025 - 13:03

La joya del patinaje ecuatoriano

 La mejor patinadora juvenil del Ecuador 2025 Darla Chacón nos cuenta cómo ha construido su carrera sobre ruedas y lo que la impulsa a seguir brillando en este deporte.  

