Actualizada: 22 sep 2025 - 13:11

Christian Norris lanza KAYTREK, una app de turismo

Una app que mezcla turismo con inteligencia artificial que te permitirá conocer cada rincón de Ecuador.

