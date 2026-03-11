Actualizada: 11 mar 2026 - 12:32
¡Las Kiruba estan de vuelta!
En esTAmañana las Kiruba visitaron el set para contarnos de su esperado regreso a los escenarios por última vez.
