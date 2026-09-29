Actualizado: 29 sep 2026 - 12:05
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Lasaña de atún, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 29 de septiembre del 2026 preparamos lasaña de atún, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 29 sep 2026 - 12:05
Compartir
Este martes 29 de septiembre del 2026 preparamos lasaña de atún, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.