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Actualizado: 06 oct 2026 - 12:11

Un legado familiar de 100 años con música y cultura

Daniel Verdugo, luthier de tercera generación, comparte el legado de una familia que fabrica pianos desde hace más de 100 años.

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