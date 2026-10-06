Actualizado: 06 oct 2026 - 12:11
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Un legado familiar de 100 años con música y cultura
Daniel Verdugo, luthier de tercera generación, comparte el legado de una familia que fabrica pianos desde hace más de 100 años.
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Daniel Verdugo, luthier de tercera generación, comparte el legado de una familia que fabrica pianos desde hace más de 100 años.