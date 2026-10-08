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Actualizado: 08 oct 2026 - 12:42

El legado de J.J. y nuestra música nacional

Julio Jaramillo Arroyo, músico y cantante ecuatoriano e hijo de J.J., mantiene viva la memoria de su padre y su legado musical.

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