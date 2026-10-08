Actualizado: 08 oct 2026 - 12:42
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El legado de J.J. y nuestra música nacional
Julio Jaramillo Arroyo, músico y cantante ecuatoriano e hijo de J.J., mantiene viva la memoria de su padre y su legado musical.
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Julio Jaramillo Arroyo, músico y cantante ecuatoriano e hijo de J.J., mantiene viva la memoria de su padre y su legado musical.