Actualizada: 04 sep 2025 - 11:48
Compartir
La leyenda Antonio Valencia habla de La Tri
El exfutbolista y leyenda Antonio Valencia comparte momentos, historias y además charló con su compañero de Selección, Johvani Ibarra.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 04 sep 2025 - 11:48
Compartir
El exfutbolista y leyenda Antonio Valencia comparte momentos, historias y además charló con su compañero de Selección, Johvani Ibarra.