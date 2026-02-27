Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 27 feb 2026 - 12:10

¿Cómo llegar a grandes festivales de cine?

Jimena Villarroel, presidente de la Academia de Cine de Ecuador, explicó la evolución del cine ecuatoriano y cómo se reconoce a nivel internacional.

Nuestra TV