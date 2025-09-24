Actualizada: 24 sep 2025 - 12:38
Compartir
Lucha por tus sueños sin importar lo que te detenga
Irene Valarezo, atleta de frame running nos comparte los desafíos que atraviesa en el deporte por su discapacidad.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 24 sep 2025 - 12:38
Compartir
Irene Valarezo, atleta de frame running nos comparte los desafíos que atraviesa en el deporte por su discapacidad.