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Noticias

Actualizada: 11 sep 2026 - 11:06

LunaHome un emprendimiento hecho a mano

Jammy Herrera, arquitecta y creadora de LunaHome, convirtió el punch needle aprendido junto a su madre en un proyecto de piezas textiles hechas completamente a mano.

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