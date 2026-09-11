Actualizada: 11 sep 2026 - 11:06
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LunaHome un emprendimiento hecho a mano
Jammy Herrera, arquitecta y creadora de LunaHome, convirtió el punch needle aprendido junto a su madre en un proyecto de piezas textiles hechas completamente a mano.
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Actualizada: 11 sep 2026 - 11:06
Compartir
Jammy Herrera, arquitecta y creadora de LunaHome, convirtió el punch needle aprendido junto a su madre en un proyecto de piezas textiles hechas completamente a mano.