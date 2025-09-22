Actualizada: 22 sep 2025 - 12:35
Compartir
Un viaje por la música y el jazz con el maestro Larry Salgado
Larry nos cuenta en el programa cómo fue su transición de la cumbia al jazz y además nos comenta sus inicios como músico.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 22 sep 2025 - 12:35
Compartir
Larry nos cuenta en el programa cómo fue su transición de la cumbia al jazz y además nos comenta sus inicios como músico.