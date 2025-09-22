Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 22 sep 2025 - 12:35

Un viaje por la música y el jazz con el maestro Larry Salgado

Larry nos cuenta en el programa cómo fue su transición de la cumbia al jazz y además nos comenta sus inicios como músico.

Nuestra TV