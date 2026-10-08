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Noticias

Actualizado: 08 oct 2026 - 12:44

Magia, mentalismo e hipnosis en esTAmañana

Giovanni Rosanía, mago mentalista e hipnotista, explica las diferencias entre magia, mentalismo e hipnosis y cómo utiliza estas disciplinas en sus espectáculos.

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