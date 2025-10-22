Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 22 oct 2025 - 12:50

Marcela Cuaspud brilla en el pentatlón

La deportista ecuatoriana Marcela Cuaspud nos habla del pentatlón una disciplina poco practicada en el país y de sus logros internacionales.

Nuestra TV