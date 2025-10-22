Actualizada: 22 oct 2025 - 12:50
Marcela Cuaspud brilla en el pentatlón
La deportista ecuatoriana Marcela Cuaspud nos habla del pentatlón una disciplina poco practicada en el país y de sus logros internacionales.
