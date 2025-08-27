Actualizada: 27 ago 2025 - 12:38
Compartir
Masajes para mascotas: evita el estrés y cuida la salud de tu mascota
Mundo Animal: pablo Méndez, etólogo, explicó cómo realizar masajes a las mascotas para evitar el estrés y cuidar su salud.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 ago 2025 - 12:38
Compartir
Mundo Animal: pablo Méndez, etólogo, explicó cómo realizar masajes a las mascotas para evitar el estrés y cuidar su salud.