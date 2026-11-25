Actualizado: 25 nov 2026 - 14:24
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Las mentiras blancas más comunes
José Fernando Najas, psicoterapeuta, nos explica qué son las llamadas mentiras blancas, por qué recurrimos a ellas y cuáles son las más comunes en nuestra vida cotidiana.
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José Fernando Najas, psicoterapeuta, nos explica qué son las llamadas mentiras blancas, por qué recurrimos a ellas y cuáles son las más comunes en nuestra vida cotidiana.