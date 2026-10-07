Actualizado: 07 oct 2026 - 10:47
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Mi pareja quiere tener hijos pero yo no
Carlos Videla Crespo, terapeuta de pareja, explica cómo abordar el deseo de tener hijos cuando existen decisiones diferentes en las parejas.
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Carlos Videla Crespo, terapeuta de pareja, explica cómo abordar el deseo de tener hijos cuando existen decisiones diferentes en las parejas.