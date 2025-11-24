Actualizada: 24 nov 2025 - 12:50
Compartir
Moda ecuatoriana para Nueva York
La diseñadora ecuatoriana Cindy Castro nos cuenta cómo emprendió su marca y logró despegar hasta llegar a las pasarelas de New York.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 24 nov 2025 - 12:50
Compartir
La diseñadora ecuatoriana Cindy Castro nos cuenta cómo emprendió su marca y logró despegar hasta llegar a las pasarelas de New York.