Actualizada: 22 sep 2025 - 12:31
Compartir
Muchín de yuca con miel, la receta de Cocinando esTAmañana
Este lunes 22 de septiembre del 2025 preparamos muchín de yuca con miel, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 22 sep 2025 - 12:31
Compartir
Este lunes 22 de septiembre del 2025 preparamos muchín de yuca con miel, junto al chef Felipe Campana.