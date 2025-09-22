Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 22 sep 2025 - 12:31

Muchín de yuca con miel, la receta de Cocinando esTAmañana

Este lunes 22 de septiembre del 2025 preparamos muchín de yuca con miel, junto al chef Felipe Campana.  

Nuestra TV