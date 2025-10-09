Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 09 oct 2025 - 12:03

Música y alegría junto a los Inquietos del vallenato

En el set de esTAmañana nos acompañaron los Inquietos del Vallenatos y nos hablaron de su trayectoria y de sus temas favoritas.

Nuestra TV