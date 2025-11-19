Actualizada: 19 nov 2025 - 12:56
Música para aspirar y motivar
En esTAmañana, el cantautor ecuatoriano Alfonso Barek nos cuenta cómo venció al cáncer y decidió hacer música con la puede inspirar y que mejor con sonidos propios del Ecuador.
