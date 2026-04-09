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Actualizada: 09 abr 2026 - 14:28

La música regional se tomó esTAmañana

Anderson Raura, cantante ecuatoriano, llegó al set de esTAmañana para poner el ritmo de hoy con música regional para el corazón.

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