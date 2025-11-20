Actualizada: 20 nov 2025 - 13:04
Un nadador que vence sus límites
Gabriel Aguirre, deportista ecuatoriano, no se deja vencer a pesar de sus limitaciones físicas y se ha convertido en un gran ejemplo para la natación en aguas abiertas.
