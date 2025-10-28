Actualizada: 28 oct 2025 - 12:29
Compartir
Nuestra gente que suma
Recordamos con cariño a quienes nos inspiran con su ejemplo, sus palabras y su forma de sumar al Ecuador que soñamos.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 28 oct 2025 - 12:29
Compartir
Recordamos con cariño a quienes nos inspiran con su ejemplo, sus palabras y su forma de sumar al Ecuador que soñamos.