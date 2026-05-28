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Actualizado: 28 may 2026 - 11:56

La nueva especie de pulpo azul de Galápagos

Paulina Sepa Egas, curadora de la colección marina, comparte detalles sobre el descubrimiento de una llamativa especie de pulpo azul en Galápagos.

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