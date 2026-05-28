Merengón de frutas, la receta de Cocinando esTAmañana

Programa 236 de esTAmañana| Ecuador de ciencia y lucha

La nueva especie de pulpo azul de Galápagos

Paulina Sepa Egas, curadora de la colección marina, comparte detalles sobre el descubrimiento de una llamativa especie de pulpo azul en Galápagos.