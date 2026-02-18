Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 18 feb 2026 - 11:55

La número 1 del ajedrez ecuatoriano

Anahí Ortiz, maestra de ajedrez, explica cómo divide su vida entre los estudios de medicina y su pasión por este juego, en el que nos representará oficialmente este 2026.

