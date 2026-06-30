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Actualizado: 30 jun 2026 - 11:11

Los números también juegan la clasificacion a 8vos

Edgar Moyano, PhD en Estadística Aplicada y Matemática, analiza los datos más relevantes del duelo entre Ecuador y México.

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