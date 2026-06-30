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Actualizado: 30 jun 2026 - 10:16

La previa se vive al ritmo de 'La Tri'

Javier Neira llega a esTAmañana para encender el ambiente previo al duelo entre Ecuador y México con su canción "La Tri".

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